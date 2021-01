Milan, Calabria: “Pioli mi dice che posso spingere, sono libero”

Milan, Calabria sul suo modo di giocare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato delle richieste di Stefano Pioli e sul suo modo di giocare. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “All’inizio era il mister che chiedeva di essere più bilanciati. Theo alto, io basso e fare la fase difensiva. Ero uno tra i migliori in Europa difensivamente. Continuando a giocare in maniera propositiva sono andato più avanti. Questa cosa che la squadra spinge ti porta ad arrivare più avanti. Anche il mister mi dice che posso andare. Sono libero“. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Davide Calabria >>>