Milan, Calabria: “Per rimanere primi dobbiamo essere perfetti”

Davide Calabria, dopo Milan-Sampdoria, ha parlato della sua crescita personale e dell'atteggiamento da mettere in campo per difendere il primo posto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello, è una soddisfazione personale. È un percorso. È fondamentale l'atteggiamento di tutti e mi piace dare l'esempio anche agli altri che non bisogna mollare. Sono contento e soddisfatto. Per rimanere al primo posto in classifica conta soprattutto l'atteggiamento, deve essere perfetto".