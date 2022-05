Milan, Calabria: “Non si vince per caso: Pioli ha fatto un grande lavoro”

Uno dei volti simbolo del Milan campione d'Italia è sicuramente Davide Calabria, terzino destro da sempre giocatore e tifoso rossonero.

Calabria ha poi proseguito: "Pioli ha fatto un lavoro eccezionale, col passare del tempo ci siamo conosciuti meglio e abbiamo capito cosa chiedeva lui, ci siamo messi a disposizione.Non si vince per caso. Lo abbiamo ascoltato e abbiamo fatto si che le sue idee potessero venire bene in campo e portare dei risultati come quello che è arrivato. La vittoria dello scudetto è un risultato grande, un percorso di 38 partite. Non è semplice arrivare primi, con questo livello in Serie A. Ce lo siamo meritati, è stato un percorso che ci ha resi orgogliosi e anche il mister lo merita, è una brava persona prima che un bravo tecnico. Ci ha dato più libertà di giocare: non è importante il ruolo che si fa ma la posizione che si occupa".