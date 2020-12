Milan, Calabria: “Kalulu? Non deve accontentarsi, ecco il mio consiglio”

Milan, Calabria su Kalulu

Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha parlato del compagno di reparto Pierre Kalulu. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Deve essere soddisfatto di quello che sta facendo ma non deve accontentarsi. E' giovane, ha talento, viene da un calcio diverso dal nostro ma si è subito ambientato bene. Deve continuare a lavorare come sta facendo, deve continuare a dimostrare quello che può valere, non deve mollare mai anche nei momenti di difficoltà, sia nella partita sia nella stagione, è fondamentale restare sempre sul pezzo".