Milan, Calabria: “Giocavo mediano. Ecco come sono diventato terzino”

Davide Calabria ha parlato dei tanti ruoli occupati in carriera prima di diventare il terzino destro del Milan. Queste le dichiarazioni nel format 'On the road', presente sull'app ufficiale del Milan:"Ero un mediano, però più di intelligenza che altro. Giocavamo a 7 e facevo il centrocampista. Sono arrivato al Milan come mediano, poi ho fatto la mezzala in un centrocampo a 3 nel settore giovanile per poi, con gli Allievi di Inzaghi, giocare da terzino sinistro per un anno. È stato molto importante e avevo fatto molto bene a sinistra, quindi l'anno dopo mi ha spostato a destra ed eccomi qua".