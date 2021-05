Milan, Calabria: “Ibra è come il Barolo, più invecchia e più è buono” | News

Davide Calabria, durante un'intervista, ha parlato dei suoi compagni di squadra paragonandoli al vino, sua grande passione oltre al calcio

Davide Calabria, in un'intervista rilasciata a 'Cronache di spogliatoio', ha parlato della sua passione per il vino paragonando i suoi compagni di squadra alla bevanda. Queste le sue parole. "Tatarusanu e Kjaer sono appassionati come me, anche Antonio Donnarumma. Vorrei conoscere Lebron James perché vedo che apre bottiglie di vino incredibili (ride, ndr). Paragoni con il vino? Theo è una bollicina in campo, mentre fuori dal campo direi Kessié che è uno che ti fa ridere sempre. Ibra è un Barolo: più invecchia e più è buono. Arrivare a 39 anni a questi livelli è incredibile. Io mi paragono ad un Brunello di Montalcino, vino che rappresenta la tradizione italiana e quindi potrei dirti io e Gigio che siamo italiani e siamo cresciuti nel Milan. Calhanoglu è un Amarone. Hakan è un giocatore completo che ti dà una mano in attacco e in difesa, è molto equilibrato come l'Amarone". Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan