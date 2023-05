Milan, Calabria: “EuroDerby, occasione unica. Non vedo l’ora di viverlo”

Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato dell'imminente sfida in Champions League contro l'Inter ad 'AS'. Le dichiarazioni sul derby

Davide Calabria , capitano del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ad 'AS' ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ). Tra i tanti temi toccati dal terzino rossonero, anche - ovviamente - il doppio derby contro l' Inter , in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro' e il prossimo martedì 16 maggio , stessa ora e stesso luogo, per le semifinali di Champions League .

"È la competizione più importante, ma dobbiamo considerarla come un punto di partenza e consolidarci, disputando questa competizione ogni anno. Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un'occasione unica. È qualcosa che andrà oltre il calcio, ma quello che amo è che c'è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due entità. Non vedo l'ora di viverlo", ha detto Calabria.