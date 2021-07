Milan, Calabria e i tifosi: “Non vediamo l’ora di vederli a San Siro”

Davide Calabria, terzino del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV ha parlato anche dei tifosi

Davide Calabria, terzino rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Calabria ha parlato anche dei tifosi: "Ci hanno dato un grande supporto e una grande spinta soprattutto nei momenti difficili verso la fine del campionato. E' stato bellissimo vedere il loro entusiasmo e quel calore non succede in tutti i club. Non vediamo l'ora di vederli a San Siro". Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.