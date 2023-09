Milan, Calabria: “Derby? Mi auguro che i nuovi se lo godano appieno”

Davide Calabria , terzino e capitano del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi in modo particolare sul derby, in programma per sabato 16 settembre, contro l' Inter . Ecco le sue parole.

Su come sta vivendo l'attesa del derby: "Positivamente. È cambiato tanto all'interno della squadra, sia come giocatori che come movimenti. Sono positivo, non devo pensare ad altro che a giocare una partita di calcio. Penso che sia giusto arrivarci il più tranquillo possibile, il giorno della partita poi senti dentro le emozioni".