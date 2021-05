Milan, Calabria: “Champions? Ci davano per spacciati e invece …”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek'. Ecco qui un'anticipazione dell'integrale che uscirà domani

Davide Calabria , terzino del Milan , ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek', il settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' che sarà in edicola domani mattina. La 'rosea' in edicola questa mattina, però, ne ha fornito una piccola anticipazione.

In merito alla qualificazione dei rossoneri in Champions League, per esempio, Calabria ha detto: "Contro l'Atalanta ci davano per spacciati, ma dovevamo solo vincere una partita contro una grande squadra. Cosa che già avevamo fatto in questo campionato".