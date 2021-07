Milan, Cagni: “Pioli sottopagato rispetto ad altri. Per me sta sbagliando”

Gigi Cagni, ex allenatore di Empoli e Sampdoria tra le altre, ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan

Gigi Cagni, ex allenatore di Empoli e Sampdoria tra le altre, ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Queste le sue parole a 'Maracana' su 'TMW Radio': "Pioli sottopagato rispetto agli altri e non sta rompendo le scatole per prolungare. Per me sbaglia, perché è un mondo di squali, ma lui si comporta da persona onesta e con valori". Intanto si avvicina il ritorno di Dalot al Milan. Ecco le novità.