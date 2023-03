Milan, Cagni: “Non riesco a vedere Leao che gioca con quella faccia”

Milan, le parole di Gigi Cagni su Rafael Leao

"Prendo spunto dalla sua situazione per una valutazione generale. Qui bisogna cambiare le regole, bisogna tornare indietro. Stiamo continuando a peggiorare, possibile che non lo capiamo? Il calcio sta andando malissimo e se non cambiamo niente. Soffro per il calcio, sto male nel vedere cosa accade. Sono innamorato di questo sport e non posso vedere Leao che fa quelle partite con quella faccia. Non ha colpe perché non gli insegna niente nessuno. Non hanno più passione, perché questa ti porta a fare qualsiasi sacrificio. Non hanno dentro niente, valori, lo sport è un'altra cosa. Così saltiamo per aria tutti". L'ex Milan confessa: "Bonucci mi guardò e mi disse...">>>