Pietro Paolo Virdis, doppio ex di Milan e Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di 'TuttoCagliari.net', soffermandosi in modo particolare sul match che si giocherà questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. A suo dire si tratta di una sfida aperta ad ogni risultato dal momento in cui entrambe le squadre sembrano essere in ripresa. Poi, quando gli viene chiesto per chi tiferà, non si sbilancia sostenendo che rimarrà neutrale. Ecco, dunque, le sue parole.