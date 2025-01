Nicola: “Tranquillità è una parola che non appartiene a chi deve salvarsi”

“È una partita da 3 punti che ci permette di dimostrare che ciò su cui stiamo lavorando è la strada giusta. Sappiamo benissimo che chi lotta per il nostro obiettivo non può definirsi tranquillo, non può pensare che l’obiettivo non sia perpetrato nel tempo. Lottare per la salvezza vuol dire essere preparati per le difficoltà che sono diverse. Ci rende felici la vittoria, ma sappiamo di non essere tranquilli. Chi ha il nostro obiettivo non deve mai abbassare la guardia nè pensare che le cose arrivino da sole e con facilità. Le difficoltà vanno messe in preventivo: dobbiamo essere felici per aver portato a casa la vittoria attraverso le prestazioni, ma la tranquillità è una parola che non appartiene a chi deve salvarsi”.