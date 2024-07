Cafu: “Senza Maldini e Boban il Milan deve lavorare. Ecco cosa manca”

Ex Milan, Cafu parla degli addii di Maldini e Boban. Poi svela che...

"Grandi cambiamenti in casa Milan? Sì, perché nel giugno 2023 è andato via Paolo Maldini. Prima di lui era già andato via Boban. Ora devono lavorare e cercare di capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo. Una squadra che faceva paura a tutte. Ibrahimovic? Zlatan è stato un grandissimo giocatore e ora in questo ruolo può far bene. Cosa manca al Milan? Mancano Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko, Inzaghi. Dai, ora si scherza. Ma è per dire che mancano quel tipo di giocatori. E forse al Milan mancano calciatori con esperienza, che si acquisisce giocando la Champions e le coppe europee".