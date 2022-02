Milan, Bucciantini: “Leao è uno dei giocatori più decisivi della Serie A”

Marco Bucciantini ha parlato di un Milan che può giocarsela per lo scudetto anche grazie a Rafael Leao, uno dei più decisivi della Serie A

L'opinionista Marco Bucciantini ha parlato di un Milan che può giocarsela per lo scudetto anche grazie a Rafael Leao, uno dei più decisivi della Serie A. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan è una di quelle squadre che ha perso punti in quelle partite in cui non ti aspettavi li perdesse. Ormai è una squadra che ti assicura il 110% se sta bene. Scudetto? Il Milan può giocarsela. Leao è uno dei giocatori decisivi di questo campionato".