Milan, Bucciantini: “Leao talento anarchico in una squadra organizzata”

L'opinionista Marco Bucciantini ha parlato di Rafael Leao e della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Milan

"Leao sta migliorando tanto. E' un talento anarchico in una squadra molto organizzata come il Milan. I rossoneri hanno fatto bene a credere in lui. Come il Milan, Leao deve crescere misurandosi con difficoltà sempre nuove, come la Champions League, cioè una competizione che molti giocatori rossoneri non avevano mai giocato prima di quest'anno.