Milan, Bucciantini: “Difficile adesso toccare la coppia Kalulu-Tomori”

L'opinionista Marco Bucciantini ha parlato del momento del Milan, ma anche di alcuni singoli. Kalulu-Tomori tra i giocatori più in forma

L'opinionista Marco Bucciantini ha parlato del momento del Milan, ma anche di alcuni singoli. Difficile scomporre la coppia difensiva formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, mentre al momento non ci sono dubbi sul titolare in attacco: si tratta di Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan ha finalmente tanti dubbi di formazione perché tutti i giocatori stanno bene. Credo sia difficile in questo momento toccare la coppia Kalulu-Tomori in difesa. Rebic ha caratteristiche diverse da Leao. In attacco, adesso, il titolare è Giroud, ma Ibrahimovic può essere importante a partita in corso. Ora Pioli può scegliere, cosa che non ha potuto fare finora visti i tanti infortuni". Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcellona. Ecco chi è.