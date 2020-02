Milan, Bucchioni: “Conti? Giocherebbe meglio da quinto di centrocampo”

ULTIME NEWS MILAN – Enzo Bucchioni, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha detto la sua sulla posizione di Andrea Conti, non in un buon momento di forma. Il giornalista ha provato a spiegare il perché: “Conti? Chiaro che si troverebbe meglio se giocasse come quinto di centrocampo, all’Atalanta ha fatto benissimo in quel ruolo. Può essere una soluzione ma non mi pare che la difesa a tre sia uno dei sistemi preferiti da Pioli”. Intanto sono ben 6 i diffidati del Milan nel match di Coppa Italia contro la Juventus: ecco chi sono, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android