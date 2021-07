Milan, Brocchi: “Pioli? Lavoro davvero importante, squadra cresciuta”

Cristian Brocchi, ex allenatore e giocatore del Milan, ha elogiato il lavoro svolto da Stefano Pioli dal suo arrivo in rossonero

Queste le sue dichiarazioni sul canale Twitch del Diavolo. "Pioli ha fatto un lavoro veramente importante, da quando è arrivato la squadra è cresciuta. Il lavoro che hanno fatto è stato importante, continueranno a farlo, hanno ancora più esperienza, sono sicuro che il bene del Milan verrà messo sempre davanti come stanno facendo".