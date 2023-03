Milan, Brocchi: “Ancelotti è un incredibile gestore di uomini”

Christian Brocchi , ex tecnico e giocatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista del sorteggio dei gironi di Champions League, in programma nella giornata di venerdì 17 marzo. Tra i temi toccati anche quello relativo a Carlo Ancelotti , suo tecnico proprio in rossonero, che lui ha definito un grande gestore di uomini. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Christian Brocchi su Carlo Ancelotti

"Eravamo un gruppo unito capace di stemperare anche momenti così. Alcuni erano più tesi di altri, ma Ancelotti fu bravo a tenerci sulle spine. Io non ho mai sofferto i pre partita e non ho mai avuto tensioni particolari. L'importante era mettermi sotto le coperte alle 11 di sera e spegnere la luce a mezzanotte. Dovevo dormire otto ore, non di più. Galliani? La sua forza è sempre stata quella di trasmettere tranquillità. Nessuna paura, nessuna ansia. Il discorso di Ancelotti? Di preciso non lo ricordo. Lui è sempre stato un incredibile gestore di uomini. Potrebbe aver detto 'andate fuori e godetevela', ma non ricordo. Di sicuro, comunque, il senso delle sue parole è stato questo".