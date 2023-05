Milan, Brambati: “Pioli non ha avuto una mano del mercato”

Le parole di Massimo Brambati in vista di Juventus-Milan

"Al Milan è mancato incredibilmente Kessiè, che non è stato sostituito adeguatamente. De Ketelaere non si è mai integrato ed era il sostituto, seppur diverso. E poi devo guardare l'attacco. Se Leao e Giroud avevano la febbre, a Pioli veniva lo stesso. Hanno retto solo loro due il reparto, senza mai avere una mano dagli altri. Messias è stato davvero un miracolo, quest'anno non si è mai riconfermato. Vedere Messias in semifinale di Champions nel Milan l'ho vista una cosa un po' tirata. Pioli non ha avuto una mano dal mercato, dobbiamo essere onesti. Davanti dipende cosa vuoi fare, se vuoi un usato sicuro o puntare su Scamacca. Morata ha grandissima esperienza ma non è che segni con continuità, anche se è una sicurezza. Deve essere Pioli che decide chi può essere l'ideale accanto a Leao e Giroud. La Juve? Devi cambiare il tecnico e riprenderei Conte. O mandi via l'allenatore o c'è da mandare via mezza squadra, visto che ho visto posture sbagliate. E certi giocatori li abbiamo sentiti cosa hanno detto sulla squadra. A me dicono che se la Juve non si leva dalla Superlega, la UEFA va dritta per dritta senza guardare in faccia a nessuno. Dietro alla Superlega però ci sono personaggi altrettanto importanti. Non sono così sicuro che Elkann rinunci alla Superlega".