Milan, Braida: “C’è ancora molto da fare per essere competitivi”

L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida ha parlato del momento attuale del Milan, ma anche di Lorenzo Colombo e Paolo Maldini

Ecco, il 'suo' Milan. Quanto le piace? Può contendere lo scudetto all'Inter fino alla fine o manca qualcosa? "Essendo uscito dalla Champions penso che in campionato sarà competitivo sino alla fine. Ma è un po' incompleto, e lo dimostrano le ultime partite. La squadra è calata. Lotterà per lo scudetto, ma qualcosa manca. Ci vorrebbero giocatori importanti che in questo momento il Milan non ha".