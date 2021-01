Milan, Brahim Diaz: “Vi racconto l’azione del primo gol con il Torino”

Milan, Brahim Diaz e l’assist al primo gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, trequartista del Milan, racconta così l’azione che ha portato al gol di Rafael Leao contro il Torino. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Nell’azione del primo gol con il Torino c’è una grande giocata di Theo che mi dà palla. So che a Leao piace andare nello spazio, l’ho notato subito e l’ho servito vedendo che il difensore stava salendo. Ho fatto passare il pallone in mezzo alle gambe di Bremer. E’ un gol di squadra. Siamo tutti uniti e stiamo raggiungendo un buon livello ma credo che potremo raggiungerne uno ancora superiore e cercheremo di farlo fino alla fine della stagione”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>