Milan, Brahim Diaz e Tomori: “Scudetto? Possiamo fare qualcosa di speciale”

Brahim Diaz e Fikayo Tomori, calciatori rossoneri, hanno rilasciato delle dichiarazioni in merito alla stagione in corso del Milan

Intervistati da 'Sky Sport' nella suggestiva location di Dubai, Brahim Diaz e Fikayo Tomori hanno rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Questo l'intervento del difensore inglese: "Stiamo facendo molto bene in questa stagione e il fatto che l'allenatore, i giocatori e lo staff mi facciano sentire davvero a mio agio e il benvenuto, mi aiuta ad esprimere il mio miglior calcio. Ora sta andando tutto bene e speriamo di renderla una bella annata. Pressione per lo scudetto? Credo che sia un tipo di pressione positiva, siamo in una situazione in cui possiamo fare qualcosa di speciale, quindi sì, c'è tensione, ma quel genere di pressione che ti fa divertire. Dobbiamo ottenere risultati, dobbiamo vincere, abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di grande".