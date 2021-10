Milan, Brahim Diaz: “Siamo più forti e in fiducia, sono soddisfatto”

Brahim Diaz, numero 10 del Milan, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Ai microfoni dei canali ufficiali del Milan ha parlato Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 e numero 10 rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Sono soddisfatto, ho fatto gol e assist. La cosa migliore per me è aiutare la squadra a ottenere i tre punti. Sono soddisfatto per me, ma soprattutto per la squadra. Sono contentissimo di aver fatto gol a San Siro con i tifosi. I tifosi mi sostengono ogni giorno, è incredibile. Sono super grato. Abbiamo tifosi incredibili. Sono uguale all'anno scorso, ora gioco di più. Sono contento e credo che la squadra è più forte. La fiducia in me e nella squadra è incredibile. Per questo sono contento. Mi piace giocare ed è quello che faccio, divertirmi giocando. Noi dobbiamo lottare per tutto ciò che possiamo. Noi vogliamo giocare ogni tre giorni, dobbiamo vincere tutte le partite che ci mancano. Il mio obiettivo è giocare bene nel Milan, così poi si può arrivare alla Nazionale, che è un orgoglio. Sono grato per i complimenti di Luis Enrique e di Mancini".