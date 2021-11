Milan, Brahim Diaz: “Mio padre è stato un mio grande allenatore”

Brahim Diaz, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni del El Pais ha parlato della sua infanzia

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del 'El Pais'. Lo spagnolo ha parlato della sua infanzia: "Mio padre è stato un mio grande allenatore, mi ha cresciuto come uomo ma anche come calciatore. A 12 avevo un mister che ci faceva mettere un calzino bianco sul piede buono, e uno nero su quello che sapevamo usare meno; durante le partitelle ci faceva giocare spesso solo col piede debole, e a me chiedeva spesso se mi fossi cambiato calzino perché non vedeva la differenza. Da bambino ho giocato molto per strada con amici più grandi, dopo scuola o allenamento prendevo sempre un pallone e andavo a giocare".