Milan, Brahim Diaz: “La numero 10? Ho personalità, non ho pressioni”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato dell'importanza di indossare la numero 10. Ma guai a parlare di pressioni

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato dell'importanza di indossare la numero 10 del Diavolo. Ma guai a parlare di pressioni: lo spagnolo ha abbastanza personalità per non avvertirle. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Mi piace avere delle responsabilità, sono un ragazzo con personalità, non mi interessa la pressione di indossare questo numero. Io penso solo a giocare come ho sempre fatto". Segui con noi il live testuale di Genoa-Milan