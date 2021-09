Milan, Brahim Diaz e il coro: “E’ di una leggenda come Kakà, l’ho imparato”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato del peso della numero 10 e del coro che apparteneva a una leggenda come Ricardo Kakà

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato del peso della numero 10 e del coro che apparteneva a una leggenda come Ricardo Kakà. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN' al termine di Spezia-Milan: "Numero 10? A me piace prendermi responsabilità. Ho imparato il coro perché è di una leggenda come Ricardo Kaká. Il sostegno dei tifosi è incredibile". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>