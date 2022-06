Milan, Braglia: “Rinnovi Maldini e Massara? Da milanista sono preoccupato”

Mancano due giorni alla scadenza dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma ancora non si muove foglia. I due dirigenti dell'area tecnica del Milan sono ancora senza rinnovo nonostante le voci che parlano di un accordo ormai raggiunto. E allora perché non arriva nessuna novità? Simone Braglia, ex portiere rossonero, si è detto preoccupato per la questione: queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.