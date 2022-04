Milan, Braglia: “Leao? Se non vorrà rinnovare andrà via nel 2024”

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato del rinnovo di Rafael Leao. E se il portoghese non dovesse firmare? Le dichiarazioni

"La società in questi anni ha sempre espresso il proprio modus operandi. Se il giocatore non vorrà rinnovare, rimarrà fino al 2024 per poi andare via a zero. Nel calcio moderno bisogna prendere ormai in considerazione il poco attaccamento alla maglia dei giocatori e il fattore economico". Esclusiva PM, Eranio: "Renato Sanches non è Kessie. Milan-Genoa apertissima".