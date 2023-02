Milan, Braglia: “Tecnicamente De Ketelaere non è in discussione”

Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trequartista del Milan Simone Braglia

Simone Braglia, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. Si è soffermato in modo particolare sul trequartista del Milan Charles De Ketelaere, sostenendo come tecnicamente quest'ultimo non possa essere messo in discussione. Di seguito le sue parole.