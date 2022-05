Milan, Brady: “Ho tifato per l’Inter, ma il Milan ha meritato”

L'ex calciatore Liam Brady, intervistato ai microfoni di TMW, ha parlato dell'avvincente corsa scudetto fra Milan ed Inter, ma non solo.

Brady ha poi concluso con un'analisi del nostro campionato: "La Serie A non è molto lontana dalla Premier come intensità, secondo me è molto migliorata: ci sono buoni giocatori nel Milan, nell'Inter, nella Juve. Il Napoli ha fatto bene, ma bisogna vedere il valore dei club quando giocano le coppe". Milan, le top news di oggi: Botman a rischio, Lazetic in prestito?