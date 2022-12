Milan, Bortolazzi: “Juventus squadra favorita per la rimonta sul Napoli”

Il Milan si prepara al rientro in Serie A: dalla partita prevista per il 4 gennaio contro la Salernitana , i rossoneri dovranno iniziare il tentativo di rimonta. La squadra di Stefano Pioli , infatti, dovrà recuperare gli 8 punti di distacco dal Napoli , se vorrà confermare lo Scudetto conquistato lo scorso anno. Non solo i rossoneri e i partenopei: anche altre squadre potrebbero rientrare nella corsa Scudetto.

"Secondo me, la Juventus ha più possibilità come inseguitrice, anche se Milan e Inter sono davvero ottime squadre. Vedo i bianconeri davvero in grande forma, convinti, e determinati. Credo che sia la squadra con più possibilità per avvicinarsi alla vetta. Anche se il Napoli sta viaggiando forte fino ad ora".