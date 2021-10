Milan, Borini: “Le mie qualità venivano messe in secondo piano”

Fabio Borini, ex calciatore del Milan, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua non esaltante esperienza rossonera

Fabio Borini, ex calciatore del Milan, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua non esaltante esperienza rossonera . Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Gazzetta.it': "Le mie qualità venivano messe in secondo piano per il bene della squadra, e in pochi hanno sottolineato il fatto che non ho quasi mai giocato nel mio ruolo, ma ho le spalle larghe. A Milano sono stato bene ed è nata anche mia figlia. Ho rischiato perfino di non esserci!".