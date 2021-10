Milan, Borini: “Calabria non mi sorprende, è un lavoratore”

L'ex calciatore del Milan Fabio Borini non si è detto sorpreso dall'esplosione di Davide Calabria. Ecco i motivi in queste dichiarazioni

L'ex calciatore del Milan Fabio Borini non si è detto sorpreso dall'esplosione di Davide Calabria. Ecco i motivi in queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Gazzetta.it': "Alcuni giocatori non mi sorprendono. Se devo citarne uno dico Davide Calabria: un lavoratore, ha sempre messo la squadra davanti a tutto".