Milan, Borghi: “Non si può rinunciare a Saelemaekers, ha qualità”

Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan contro l'Empoli e ha indicato Alexis Saelemaekers come giocatore fondamentale

Il noto telecronista Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan contro l'Empoli e ha indicato Alexis Saelemaekers come giocatore fondamentale per i rossoneri. Questo il commento rilasciato sul proprio canale YouTube: "Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro l'Empoli, ha capitalizzato i propri momenti trovando un miglioramento dal punto di vista dell'intensità. Al Castellani Pioli ha riproposto nell'undici titolare Saelemaekers, un giocatore di cui non si può fare a meno per qualità e per elettricità di gioco, ma ha anche schierato Kessie trequartista dato che è in grado di poter invadere l'area di rigore ed andare in rete. In attacco con tante assenze pesanti ed il forfait di Ibrahimovic, Giroud è stato scelto come titolare. Il suo è stato un gioco più di sacrificio, ma le sue condizioni ancora sono chiaramente imperfette".