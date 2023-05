Milan, ascolta Borghi: “Io andrei su Asensio. Colmerebbe un buco”

Dopo la conquista di un posto in Champions League, per il Milan , è tempo di pensare al calciomercato. Stefano Borghi , giornalista e telecronista, ha proprio parlato del Milan e del calciomercato rossonero . Negli studi di Dazn nel postpartita della vittoria del Diavolo sulla Juventus, Borghi ha voluto consigliare il nomeri di Asensio , un giocatore da tempo in robita del calciomercato rossonero. Ecco le sue parole.

"Per me bisognerebbe andare su Asensio, il parametro zero più succoso in Europa. Lui salta l'uomo e trova soluzioni da fuori: è un mancino che gioca a destra e colmerebbe un buco nella rosa del Milan. Ed è anche quel giocatore con uno status tale che potrebbe scaricare di responsabilità un giocatore come De Ketelaere. Arrivarci è difficile soprattutto per l'ingaggio".