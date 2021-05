Milan, Bonera: “Maignan prospetto importante. Donnarumma? Perfetto”

Bonera, collaboratore tecnico del Milan, ha parlato del nuovo arrivo Maignan e del partente Donnarumma. Ecco le sue parole.

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Mike Maignan , portiere francese classe 1995 del LOSC , e di questo ha parlato Daniele Bonera . L'ex difensore e collaboratore tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky, soffermandosi anche su Gianluigi Donnarumma , classe 1999 che non rinnoverà il proprio contratto.

Su Maignan : “È una scelta di un giocatore importante che ha vinto il campionato in Francia, un prospetto importante”.

Su Donnarumma: "È stato perfetto, un professionista esemplare, ha dimostrato di avere carattere. Sono sicuro che darà il meglio per la Nazionale, soprattutto per una competizione importante come l’Europeo". Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan