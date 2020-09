Milan-Bologna, Tonali: “Ibrahimovic un idolo. Siamo tutti molto uniti”

ULTIME NOTIZIE MILAN-BOLOGNA – Al termine della gara tra Milan e Bologna di San Siro, il calciatore Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando il risultato del match.

Adesso il sogno è realtà, però adesso siamo dentro al fatto che abbiamo una partita ogni 3 giorni. Difficoltà non ne ho trovate perché la qualità e il livello si è alzato. Tutti i compagni sono disposti ad aiutarsi e siamo sempre uniti. Ibrahimovic è forte ed è un idolo per tutti. Anche oggi a 39 anni ha fatto vedere che può segnare e far vincere le partite. Il numero 8 è importante per me e per la storia del Milan, indossarlo mi fa solo onore. Devo cercare di fare anche solo l’1% di quelli che lo hanno indossato”.

LE NOSTRE PAGELLE DI MILAN-BOLOGNA>>>