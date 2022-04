Milan-Bologna, Cosmi sulla gara: “Giocate superficiali e poco cattive”

Dopo il deludente pareggio del Milan per 0-0 contro il Bologna, l'ex tecnico del Crotone Serse Cosmi ha detto la sua ai microfoni di SkySport

Negli studi di SkySport24, nella giornata di ieri Serse Cosmi, ex allenatore fra le altre di Perugia, Siena e Crotone, è tornato sul pareggio per 0-0 fra Milan e Bologna. "Contro il Bologna il Milan ha iniziato la gara con la consapevolezza di fare gol, ma ho visto qualche giocata troppo superficiale e poco cattiva per una gara che l'avrebbe proiettato avanti in classifica", queste le sue parole sui rossoneri.