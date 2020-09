Milan-Bologna, Bigon: “Cerchiamo le prestazioni, poi i risultati arrivano”

Milan-Bologna, le parole di Bigon nel pre-partita

MILAN NEWS – A pochi minuti dall’inizio di Milan-Bologna a San Siro, prima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky il dirigente rossoblù Riccardo Bigon. Ecco tutte le sue dichiarazioni: “Penso e spero che sia l’anno della consacrazione dei nostri giovani. La cosa importante è che ce ne siano tanti e tutti avranno spazio e tempo per crescere. Il calcio italiano è complicato, ci vuole tempo. Si parla di progetto giovani negli altri campionati dove giocano di più ed è facile inserirsi, qui non è così. Cerchiamo un mix tra giocatori esperti. Speriamo più che altro di avere continuità di prestazioni, porterà poi ai risultati. Barrow ha fatto nella sua breve carriera quasi solo l’attaccante, prima o seconda punta. Ora ha reso bene da esterno ed è ripartito da lì, ma sappiamo che può fare anche l’attaccante. Sapete che stiamo seguendo una pista non semplice, se riusciremo a portarla a termine, altrimenti siamo comunque tranquilli, abbiamo frecce nel nostro arco. Non è semplice questa estate di mercato. Dopo il Covid è complicato. Ci sono punti percentuali importanti di fatturati persi. È difficile cedere e comprare. Se ci riusciremo bene, altrimenti pazienza. Mi ha fatto piacere vedere Frabotta perché all’interno dell’operazione Orsolini è andato alla Juve, mi ha fatto piacere perché è un prodotto del nostro settore giovanile. Andremo avanti su questa strada. Quando si vede qualcuno cresciuto nella tua squadra che fa bene fa piacere. Impossibile dare ragione a Sabatini, il mercato va chiuso prima del campionato, deve durare due settimane. Sarebbe un problema, poi dovreste parlare di calcio…”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>