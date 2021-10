Milan, Boban: “Rafeal Leao è fortissimo. Se fa una cosa…”

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato anche di Rafael Leao, attaccante del Milan

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista al settimanale Sportweek. Boban ha parlato anche di Rafael Leao, attaccante rossonero che sembra essere esploso in questa stagione: "Quando abbiamo preso Leao aveva solo 19 anni, normale gli servisse il tempo per rendere con continuità. È fortissimo e se il gol per lui diventa l'obiettivo e non la conseguenza, non ha limiti. Lo stesso discorso vale per Tonali, Theo Hernandez, Bennacer, Saelemaekers...".