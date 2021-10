Milan, Boban: “Non riesco a giustificare la partenza di Donnarumma”

Zvonimir Boban, in occasione di una lunga intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di 'Sportweek', Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dell'addio ai rossoneri di Donnarumma. Queste le parole di 'zorro'. "Non è stato giusto rinunciare a Donnarumma. Non è da Milan. Fatico ad accettarlo, pur essendo Mike Maignan un ottimo portiere. Se pensiamo al Milan come grande club, allora non può perdere il migliore nel suo ruolo. Gigio è un fenomeno che può entrare nella storia del calcio. Non riesco a giustificare la sua partenza". Raiola, le parole su Donnarumma e il Milan: ecco tutta la verità.