Milan, Bjelanovic su Mandzukic: “Non è quello che i tifosi sognavano”

Daniele Triolo

Fin qui l’avventura di Mario Mandzukic con il Milan è definibile poco fortunata. L’attaccante croato, classe 1986, messo sotto contratto dal club di Via Aldo Rossi nello scorso mese di gennaio per ovviare all’assenza di Zlatan Ibrahimovic, non ha praticamente mai giocato con i rossoneri.

Appena 158’ di gioco in 5 presenze complessive tra Serie A (4 spezzoni di gara) ed Europa League (unico match giocato da titolare, a Belgrado, contro la Stella Rossa nella gara d’andata dei sedicesimi di finale). Nessun gol all’attivo, ma già due infortuni. Prima alla caviglia, quindi una lesione al bicipite femorale.

Sasa Bjelanovic, ex attaccante suo connazionale, visto in Italia con le maglie di Como, Chievo, Perugia, Genoa, Lecce, Ascoli, Torino, Vicenza ed Atalanta, è intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio’ e ha parlato proprio dei ripetuti problemi fisici che stanno frenando l’ex Juventus in questi suoi primi mesi con il Diavolo.

"So quanto è difficile a una certa età riprendere i ritmi veri, la cosa che più mi avrebbe preoccupato erano proprio questi rischi di problematiche fisiche. Il Milan ha fatto una scelta, ma in questo momento Mario non è quello che i tifosi immaginavano e sognavano", ha detto Bjelanovic su Mandzukic. "Lo stimo, è un guerriero e gli auguro di tornare ai suoi livelli, ma alla sua età non è così facile".