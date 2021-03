Lucas Biglia, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Biglia ha parlato di Alessio Romagnoli, capitano rossonero il cui futuro è incerto.

"Non lo lascerei mai andare via. Tomori è bravo, ma lui è il capitano. Non avrebbe problemi a trovare un'altra squadra. Big come Juventus o Manchester City lo prenderebbero a occhi chiusi".