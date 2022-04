Milan, Biasin: “C’è bisogno di un Maignan anche in attacco”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha elogiato apertamente Mike Maignan, grande protagonista di Torino-Milan di Serie A

“Il portiere del Milan, Mike Maignan , anche l’altra sera è stato protagonista di una grande parata. I rossoneri continuano ad avere un’ottima fase difensiva se è vero come è vero che nel 2022 hanno perso solo con lo Spezia (sappiamo come è andata) e nelle ultime 7 ha preso gol solo contro l'Udinese (di mano)".

"Questo per dire cosa? Che il Milan ha bisogno di un Maignan anche in attacco e in attesa di vederlo in campo la prossima stagione (Origi è vicino, in arrivo un triennale da 3,5 milioni) deve sperare che tutti, nel presente, facciano qualcosa più del compitino; da Leao (potenzialmente fortissimo ma troppo discontinuo) a Diaz (decisamente "morbido"), da Messias a Rebic. Giroud no, il suo lo fa sempre. E Ibra, beh, manca parecchio, anche a 40 anni. Inutile spiegare perché".