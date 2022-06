Milan, Bianchin: “Rinnovo Leao? Ottimista, ma non in tempi brevi”

Il cambio di procura di Rafael Leao, cosa può comportare per il prossimo futuro?“È una notizia che fa scalpore perchè negli ultimi anni Rafa Leao ha lavorato con Jorge Mendes, il più grande procuratore al mondo. A marzo però ha firmato una procura con un avvocato francese che ha i titoli per essere un agente e quindi contrattare per lui e rappresentarlo. Difficile capire quale influenza possa avere. Nel mio pezzo di oggi sulla Gazzetta, ipotizzavo che per un tifoso poteva non essere una cattiva notizia. Questo perchè non c’è più un procuratore come Mendes abituato a spostare i propri calciatori e in più la questione delicato del contenzioso con lo Sporting, non facilita un eventuale trasferimento”.