Milan in difficoltà? Bergomi: “Ci sta, ma vincere in quel modo…”

Beppe Bergomi , ex calciatore dell'Inter ora opinionista, ha parlato delle difficoltà del Milan nelle ultime uscite in Serie A. A suo avviso è un periodo in cui è normale accusare un calo fisico ma, nonostante ciò, i rossoneri sono riusciti a portare a casa vittorie importantissime. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Sky Sport'.

Le parole di Bergomi sul Milan

"Io continuo a pensare che nel calcio di oggi stare bene fisicamente è fondamentale. L'anno scorso il Milan alla 13ª e alla 14ª giornata perde a Firenze e a Sassuolo. Ci sta arrivare così dopo una stagione e dopo delle partite fatte bene. Pioli cosa ha detto? 'Ci è mancata la luce'. Secondo me è un periodo in cui i giocatori non stanno bene. E portare a casa le partite in questo modo...".