Milan, Bennacer: “Scudetto? Ci crediamo, la strada è ancora molto lunga”

Il Milan al momento in classifica si trova al terzo posto con 29 punti, dietro alla capolista Inter a quota 35 punti e alla Juventus a 33 punti. Nel prossimo turno di Serie A il Milan affronterà l'Atalanta, l'Inter l'Udinese, mentre la Juventus se la vedrà con il Napoli nel big match di giornata. I rossoneri arrivano da due successi convincenti a San Siro, rispettivamente contro Fiorentina e Frosinone. I nerazzurri, invece, arrivano dal pareggio a Torino contro i bianconeri inseguitori e dalla vittoria a Napoli contro la squadra di Mazzarri. La Juventus nell'ultimo turno ha battuto in extremis il Monza, dopo che i brianzoli avevano trovato la via del pareggio poco dopo il 90'. LEGGI ANCHE: Milan, senti Bennacer: "Scudetto e Champions, ci crediamo ancora" >>>